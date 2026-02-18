В Вашингтоне пройдёт массовый митинг и протестная акция в честь четырёх лет войны России против Украины

В субботу, 21 февраля, украинская диаспора совместно с посольством Украины, сторонниками Украины из США и других стран соберётся у Мемориала Линкольна в Вашингтоне для массового митинга, посвящённого четырём годам войны России против Украины.

Мероприятие пройдёт с 13:30 до 15:30: сбор участников с 13:30 до 14:00, программа митинга с 14:00 до 15:30. Место проведения — Мемориал Линкольна, Вашингтон, округ Колумбия.

После митинга состоится традиционная протестная акция, организованная активистами украинской диаспоры в США уже в четвёртый раз подряд. Марш пройдёт от Рефлектирующего бассейна Мемориала Линкольна к резиденции российского посла в Вашингтоне. Участников призывают присоединиться, чтобы выразить поддержку Украине и “осудить 12-летнюю геноцидную войну России против Украины, её народа и культуры”.