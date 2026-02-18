Шесть лыжников спасены после схода лавины у Лейк-Тахо, поиски девяти продолжаются

По меньшей мере девять лыжников остаются пропавшими без вести после схода лавины в районе Лейк-Тахо в Калифорнии. Инцидент произошёл во вторник около 11:30 утра в зоне Castle Peak неподалёку от Траки.

В районе Castle Peak рядом с Траки (штат Калифорния) продолжается масштабная поисково-спасательная операция. Об этом сообщает Nevada County Sheriff’s Office.

Изначально предполагалось, что в горный поход отправились 16 человек, однако позже власти уточнили: всего в группе было 15 лыжников — четыре гида и 11 клиентов. В результате схода лавины шесть человек выжили и оставались на месте происшествия в ожидании помощи, ещё девять по-прежнему считаются пропавшими без вести.

По состоянию на 17 февраля все шестеро выживших были эвакуированы спасателями. Из-за экстремальных погодных условий операция заняла несколько часов. Пострадавших доставили в безопасное место, где их осмотрели медики. Двое из них были госпитализированы, остальные получили травмы различной степени тяжести.

В спасательной операции участвуют 46 сотрудников экстренных служб. К работам привлечены специалисты местных поисково-спасательных подразделений.

Ранее Sierra Avalanche Center объявил высокий уровень лавинной опасности в горах Сьерры. В предупреждении отмечалось, что в горных районах ожидаются крупные лавины, а риск их схода остаётся крайне высоким.

Поисковая операция продолжается. Власти подчёркивают, что дальнейшие действия спасателей будут зависеть от погодных условий.