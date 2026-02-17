Калифорнию накрыла серия мощных зимних штормов, которая продлится почти неделю. Южную часть штата уже затопило сильными дождями, в горах Сьерра-Невада ожидается обильный снег, в том числе в районах Маммот и Тахо.

В Сан-Франциско и окрестностях бушуют ливни, град и снегопады. Национальная метеослужба предупреждает о риске наводнений, закрытия горных перевалов и опасных дорожных условий. В Северной Калифорнии снежные лавины уже привели к исчезновению нескольких лыжников, а все трассы Сьерра-Невады временно закрыты.

Учёные из Университета Калифорнии в Беркли отмечают, что эта снежная буря стала самой сильной за последние три года. Местные жители и туристы предупреждены о значительных нарушениях движения, отключениях электроэнергии и необходимости соблюдать осторожность при поездках.