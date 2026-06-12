Сегодня вечером сборная США по футболу начинает свое выступление на домашнем чемпионате мира FIFA 2026. Первый матч американцы проведут против сборной Парагвая на стадионе SoFi Stadium в Инглвуде, недалеко от Лос-Анджелеса.

В последние дни команда готовилась к турниру в Ирвайне, где на открытую тренировку пришли тысячи болельщиков. Интерес к сборной заметно вырос — многие надеются, что американцам удастся показать лучший результат за последние десятилетия.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом также поддержал команду, напомнив, что в составе сборной есть несколько игроков из Калифорнии. «Добро пожаловать обратно в Калифорнию, чемпионат мира!» — написал он в социальных сетях.

Матч пройдет на SoFi Stadium — одном из самых дорогих стадионов в мире. Его строительство обошлось примерно в 5,5 миллиарда долларов. Именно здесь американская команда попытается начать турнир с победы.

Чемпионат мира 2026 года впервые проходит сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. В турнире участвуют 48 сборных, что делает его самым масштабным в истории мирового футбола.

Для американской команды сегодняшний матч имеет особое значение. Выступая перед своими болельщиками, сборная США постарается удачно стартовать и сделать первый шаг к выходу в плей-офф.