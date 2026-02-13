Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Ф. Кеннеди-младший оказался в центре внимания после откровенного признания о своей прошлой наркотической зависимости.

Поводом стало видеофрагмент интервью, в котором Кеннеди рассказал, что в молодости употреблял кокаин и «нюхал его даже с крышек унитазов». Ролик быстро распространился в социальных сетях и вызвал широкий резонанс.

Заявление прозвучало во время подкаста, где чиновник откровенно говорил о своем прошлом и борьбе с зависимостью. В ходе откровенного интервью, Кеннеди подчеркнул, что не гордится этим периодом жизни и уже много лет не употребляет наркотики.

«Я не боюсь микробов, знаете… я раньше нюхал кокаин с крышек унитазов» — сказал он в разговоре о своем прошлом и пути к трезвости.

Политик ранее неоднократно публично рассказывал о проблемах с наркотиками в молодости, отмечая, что смог преодолеть зависимость и изменить свою жизнь. В нынешней должности главы Министерства здравоохранения и социальных служб США он курирует вопросы общественного здоровья и профилактики зависимостей.

Публикация видео вызвала смешанную реакцию: одни пользователи сочли откровенность чиновника примером честности, другие подвергли его критике, напомнив о высокой ответственности, связанной с его нынешним постом.