Зеленский заявил, что Украина не пойдет на мир на плохих условиях

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что его страна не будет заключать мирное соглашение, если оно окажется невыгодным или унизительным для Украины. По его словам, лучше отказаться от соглашения, чем принуждать народ принять «плохой мир».

В интервью журналу The Atlantic Зеленский отметил, что Украина продолжает сохранять контроль над ситуацией в конфликте с Россией и не считает себя проигравшей стороной. Он также выразил осторожность в отношении возможной спешки со стороны международных партнеров, включая США, опасаясь, что Россия может этим воспользоваться.

Президент добавил, что страна готова вести переговоры только при условии справедливых и безопасных для Украины соглашений, способных гарантировать долгосрочную стабильность.