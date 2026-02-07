В Чикаго началось рассмотрение дела о масштабном мошенничестве с Medicare и отмывании денег

В Федеральном окружном суде Северного округа Иллинойса рассматривается уголовное дело в отношении Ануара Абдрахманова, обвиняемого в участии в схеме мошенничества с программой Medicare и последующем отмывании денежных средств. Ему вменяется сговор с целью отмывания денег.

Предыстория масштабного дела

Согласно материалам следствия, Абдрахманов является гражданином Казахстана и, по данным Погранично-таможенной службы США (CBP), въехал в Соединённые Штаты 26 мая 2023 года по казахстанскому паспорту и визе J-1 (summer work), действовавшей до 9 сентября 2023 года. Несмотря на истечение срока визы, он продолжил проживание в США и подал заявление на получение гражданства.

Ануар Абдрахманов | Photo: DOJ

Следствие утверждает, что в 2024 году Абдрахманов контролировал компанию Priority One Medical Equipment — поставщика медицинского оборудования, зарегистрированного в штате Кентукки и аккредитованного в системе Medicare.

По версии обвинения, компания была приобретена через цепочку подставных лиц и иностранных соучастников, включая граждан Эстонии и России. После смены владельцев информация об изменении контроля не была должным образом передана в Medicare, как того требует федеральное законодательство.

Как работала предполагаемая схема

По версии следствия, схема была выстроена вокруг формально легальной компании — поставщика медицинского оборудования, зарегистрированного и аккредитованного в системе Medicare. Ключевым элементом стало скрытое изменение фактического контроля над компанией: после её приобретения через подставных лиц новая структура владения не была раскрыта регуляторам, что позволило сохранить доступ к федеральной программе.

Используя данные пациентов Medicare, компания массово подавала заявки на возмещение средств за дорогостоящее медицинское оборудование — системы мониторинга глюкозы, катетеры и расходные материалы. При этом, как утверждают следователи, реальные заказы пациентов отсутствовали, либо оборудование не было медицински необходимо и фактически не поставлялось.

Заявки формировались в огромных объёмах и подавались автоматически, что позволяло выставлять счета сразу на десятки тысяч получателей Medicare. В ряде случаев, по данным следствия, счета выставлялись на имя умерших пациентов или людей, которые никогда не обращались за подобной помощью.

После одобрения части заявок средства перечислялись на счета компании от Medicare и дополнительных страховых программ (Medigap). Далее деньги быстро выводились из-под контроля системы: часть средств переводилась на счета аффилированных лиц и компаний, в том числе за пределами США, что, по версии обвинения, является элементом отмывания доходов, полученных преступным путём.

При этом сама компания, как установили проверки, не вела полноценной операционной деятельности. Офис использовался в основном для обработки корреспонденции и банковских документов, сотрудники не контактировали с пациентами, а закупки и складирование медицинского оборудования фактически отсутствовали. Управление осуществлялось дистанционно, с использованием зашифрованных каналов связи и Телеграма.

Photo: DOJ

Проверки и наблюдение спецслужб

Во время проверок офиса компании в Боулинг-Грин (штат Кентукки) следователи не обнаружили признаков реальной деятельности: в помещении отсутствовало медицинское оборудование, а сотрудники выполняли исключительно административные функции — обработку почты и пересылку корреспонденции через зашифрованный мессенджер Telegram.

Сотрудники сообщили, что получали зарплату до 6 тысяч долларов в месяц, не контактировали с пациентами и пересылали чеки и банковские документы напрямую Абдрахманову в Иллинойс.

В августе 2024 года следователи зафиксировали визит Абдрахманова в офис Priority One, где он, по их данным, устанавливал камеру наблюдения. Также он был замечен при внесении в банки чеков от страховых компаний Medigap.

Отмывание средств

По данным финансового анализа, значительная часть средств, поступивших на счета Priority One от страховых компаний, была переведена за границу — в том числе в Китай и Гонконг. Следствие утверждает, что в период, когда Абдрахманов был единственным распорядителем счетов компании, было переведено не менее 400 тысяч долларов предполагаемых мошеннических доходов.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в Федеральном суде, компания PRIORITY ONE подала 461 527 заявок на оплату для 49 990 получателей Medicare на общую сумму около 666,5 миллионов долларов за системы непрерывного контроля сахара и мочевые катетеры.

Абдрахманов не признает свою вину

3 февраля 2026 года Абдрахманов предстал перед судом, отказался от рассмотрения дела большим жюри и заявил о своей невиновности. Следующее статусное заседание назначено на 4 марта 2026 года. Расследование продолжается, а значительная часть материалов дела остаётся засекреченной.

Ранее сообщалось о том, что Вашингтон расследует 111 тыс. калифорнийцев за мошенничество во время пандемии, а в Министерстве здравоохранения и социальных служб США заявили о масштабных злоупотреблениях в системе здравоохранения округа Лос-Анджелес. По его словам, в регионе действует «русско-армянская мафия», занимающаяся хищением средств налогоплательщиков в сфере здравоохранения.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com