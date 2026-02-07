В округах Сан-Хоакин и Станислаус на севере Калифорнии прошли операции по ликвидации нелегальных лагерей бездомных, в том числе подземных укрытий и пещер, вырытых в природных зонах.

Служба пробации округа Сан-Хоакин совместно с офисом окружного супервизора Марио Гардеа провела выездную проверку в городе Стоктон после обращений местных жителей. Поводом стали сообщения о несанкционированных лагерях вдоль канала в одном из районов города.

Жители близлежащих кварталов жаловались на рост пешеходного трафика, попытки проникновения на частные территории, шум, дым и неприятные запахи от сжигания материалов, а также общее ухудшение качества жизни. В ходе проверки были обнаружены палатки и подземные укрытия, однако на месте находился лишь один человек. Он согласился принять помощь и будет направлён в местный приют.

Параллельно полиция города Модесто при участии волонтёрских организаций провела масштабную операцию по очистке берегов реки Туолумне. Этот участок ранее неоднократно вызывал обеспокоенность властей и жителей из-за нелегальных лагерей бездомных, часть которых представляла собой пещеры, вырытые в берегах реки.

Сообщается, что перед началом работ сотрудники полиции уведомили людей, проживавших в лагерях и подземных укрытиях, о предстоящей очистке. Им были предложены социальные услуги и помощь в переселении.

В результате за один день было очищено значительное протяжение береговой линии. С территории вывезли около 7 600 фунтов мусора, а также два грузовика и прицеп, полностью загруженные отходами.

По официальным данным, в Калифорнии проживает почти 200 тысяч человек, не имеющих постоянного жилья.