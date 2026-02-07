Райан Уэсли Раут приговорён к пожизненному заключению за покушение на президента Дональда Трампа и нападение на федерального сотрудника правоохранительных органов

Райан Уэсли Раут | Photo: FOX

59-летний Райан Уэсли Раут был приговорён к пожизненному заключению плюс 84 месяца в федеральной тюрьме за попытку убийства тогдашнего кандидата в президенты Дональда Трампа и сопутствующие преступления с применением оружия. Приговор вынесла судья окружного суда США по Южному округу Флориды Эйлин Кэннон после того, как федеральное жюри признало Раута виновным по всем пяти пунктам обвинения.

«Пошлая попытка убийства президента Трампа была не только нападением на нашего Президента, но и прямым ударом по всей нашей демократической системе», — заявила генеральный прокурор Памела Бонди. «Благодаря усилиям наших прокуроров из Национального управления безопасности и Южного округа Флориды, Раут больше никогда не окажется на свободе».

Директор ФБР Каш Патель отметил: «План Раута убить значительного кандидата в президенты был отвратительным нападением на нашу демократию. Сегодняшний приговор показывает, что система правосудия не потерпит подобных актов насилия».

В сентябре 2025 года после двухнедельного судебного процесса в Форт-Пирсе, Флорида, присяжные признали Раута виновным в попытке убийства крупного кандидата в президенты, нападении на федерального сотрудника правоохранительных органов и нескольких нарушениях с применением огнестрельного оружия.

По данным следствия, агент Секретной службы Роберт Феркано заметил Раута с винтовкой, направленной на президента, из укрытия на территории гольф-клуба Trump International Golf Club. Феркано открыл огонь, после чего Раут скрылся.

При обыске автомобиля Раута были обнаружены несколько мобильных телефонов, списки международных рейсов и маршруты к аэропорту Майами. Данные мобильной связи показали, что между 18 августа и 15 сентября 2024 года телефон Раута неоднократно находился рядом с гольф-клубом и резиденцией президента в Мар-а-Лаго.

Свидетели также сообщили о письме, которое Раут оставил в апреле 2024 года в доме одного из знакомых. В письме, адресованном «Дорогому миру», он признался: «Это была попытка убийства Дональда Трампа, но, к сожалению, я потерпел неудачу».

Раут представлял себя самостоятельно в суде, затрагивая темы, связанные с Украиной и другими вопросами во время оглашения приговора.

Раут открыто поддерживал Украину, ездил туда для набора добровольцев и даже заявлял о готовности «сражаться и умереть» за эту страну, описывая конфликт с Россией как борьбу «добра против зла». В интервью New York Times он признавал, что ему запретили участвовать в боевых действиях на передовой из‑за возраста и отсутствия опыта. Он пытался вербовать добровольцев, в том числе афганцев, хотя украинские власти уточняли, что Раут не служил в их армии и не имел официальной роли. В социальных сетях он регулярно выражал поддержку Украине, жаловался на несправедливость невозможности воевать лично и критиковал тех, кто, по его мнению, недостаточно помогает стране.

После ареста Раута, Такер Карлсон заявил о возможном участии Украины во втором покушении на Дональда Трампа.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com