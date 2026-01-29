Доктор Оз заявил о масштабном мошенничестве в сфере здравоохранения в Лос-Анджелесе и роли организованной преступности

Доктор Мехмет Оз, 17-й администратор Центров Medicare и Medicaid Services (CMS) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США, заявил о масштабных злоупотреблениях в системе здравоохранения округа Лос-Анджелес.

По его словам, регион стал «эпицентром медицинского мошенничества в Америке», где преступные схемы настолько укоренились, что мошенничество фактически стало нормой. Доктор Оз подчеркнул, что администрация президента Дональда Трампа не намерена мириться ни с ущербом для пациентов, ни с хищением средств налогоплательщиков.

В ходе инспекции одного из районов Лос-Анджелеса, как сообщил глава CMS, на территории всего четырёх кварталов было выявлено 42 хосписа, при том что реальная медицинская деятельность во многих из них отсутствовала.

Говоря о характере выявленных схем, доктор Оз напрямую указал на участие организованной преступности:

«Мы видим, что значительная часть этого мошенничества осуществляется русско-армянской мафией. Это организованная преступная структура, которая системно вербует врачей для выписки ложных назначений. В схемах участвуют сотни докторов, а около 100 тысяч пациентов были обмануты или получали деньги за передачу своих бенефициарных номеров», — заявил он.

По словам Оза, многие так называемые хосписы существуют лишь формально:

«Там не оказывали никаких услуг. Они просто регистрировали адрес, заявляли, что пациенты получают помощь на дому, и получали выплаты, которых на самом деле не было».

По оценке CMS, общий объём мошенничества в сфере хосписной и домашней помощи в Лос-Анджелесе может достигать 3,5 млрд долларов. Федеральные власти уже привлекли к расследованию прокуратуру США и ФБР. В ведомстве подчеркнули, что в Калифорнии общий объём программ помощи на дому и в сообществах оценивается примерно в 30 млрд долларов, и значительная часть этих средств может использоваться незаконно.

«Этому будет положен конец. Тюремные сроки больше не будут считаться допустимой платой за миллионы украденных долларов», — подчеркнул глава CMS.

Стоит отметить, что администрация президента Трампа расследует многомиллионные коррупционные схемы в штате Миннесота, в которых замешаны выходцы из Сомали.