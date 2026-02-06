Администрация малого бизнеса США (SBA) приостановила 111 620 калифорнийских заёмщиков по подозрению в мошенничестве в рамках программ Paycheck Protection Program (PPP) и Economic Injury Disaster Loans (EIDL). Сумма подозрительных кредитов превышает $8,6 млрд.

«Сегодня мы приостановили почти 112 000 заёмщиков, связанных с предполагаемым мошенничеством на $9 млрд, и продолжаем сотрудничать с федеральными правоохранительными органами для возврата украденных средств», — заявила администратор SBA Келли Леффлер.

Приостановленные заёмщики не могут получать новые кредиты SBA и участвовать в федеральных программах. Ранее аналогичные меры были приняты в Миннесоте.

Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта опроверг утверждения администрации Трампа о массовом мошенничестве, подчеркнув, что штат активно борется с мошенниками и за последние 10 лет вернул налогоплательщикам почти $2,7 млрд.

«Мошенничество встречается в разных штатах, и Калифорния ведёт активную борьбу с ним», — отметил Бонта.

Ранее «Славянский Сакраменто» сообщал, что десятки славянских церквей и общественных организаций в США получили «коронавирусные» займы на миллионы долларов, несмотря на то, что их представители отрицали существование COVID-19.

Ранее администратор Центров Medicare и Medicaid Services (CMS) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США, заявил о масштабных злоупотреблениях в системе здравоохранения округа Лос-Анджелес. По его словам, в регионе действует «русско-армянская мафия», занимающаяся хищением средств налогоплательщиков в сфере здравоохранения.