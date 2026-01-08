Белый дом утвердил новые федеральные рекомендации по питанию: в центре — настоящая еда

Администрация Дональда Трампа представила обновлённые федеральные рекомендации по питанию, которые, по мнению экспертов, являются крупнейшей перестройкой политики в области здоровья за последние десятилетия. Основной акцент документа сделан на употреблении настоящей, минимально обработанной пищи, а не ультра-обработанных продуктов, добавленного сахара и рафинированных углеводов.

Новые рекомендации получили поддержку ведущих медицинских организаций, фермеров, специалистов по общественному здоровью и защитников здорового образа жизни. Американская академия педиатрии, Американская кардиологическая ассоциация, Американская медицинская ассоциация и другие признали научную обоснованность подхода и подчеркнули важность включения цельных фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, качественного белка и здоровых жиров в рацион, сообщает Белый дом.

Документ также подчёркивает роль молочных продуктов, яиц, мяса и бобовых как источников питательных веществ, необходимых для роста и здоровья человека, а ограничение ультра-обработанных продуктов и добавленного сахара рассматривается как ключевой шаг к профилактике хронических заболеваний.

Эксперты считают, что новые рекомендации помогут американцам лучше ориентироваться в рационе, повысить качество питания и снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения, а также создадут условия для долгосрочного улучшения здоровья населения.