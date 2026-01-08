Гэвин Ньюсом выступил с последним ежегодным посланием «О состоянии штата», которое стало резким политическим манифестом и программным заявлением о будущем Калифорнии. В своей речи губернатор подчеркнул, что штат является «маяком демократии» и главным экономическим двигателем страны, противопоставив успехи региона политике Дональда Трампа.

Губернатор представил проект бюджета на сумму 248,3 миллиарда долларов, отметив, что доходы штата превысили прогнозы на 42,3 миллиарда долларов. Это позволило направить рекордные 27 418 долларов на обучение каждого школьника и продолжить финансирование программ бесплатного питания и расширенного ухода за детьми. Ньюсом подчеркнул, что в Калифорнии созданы лучшие условия для жизни: здесь сосредоточено 50% американских технологических компаний-единорогов, а города штата регулярно признаются самыми счастливыми в США.

Значительная часть выступления была посвящена критике федерального правительства. Ньюсом обвинил администрацию Трампа в создании «целенаправленного хаоса» и попытках лишить уязвимые слои населения продовольственной и медицинской помощи. Он напомнил, что Калифорния инициировала 52 судебных иска против федерального центра, защитив 168 миллиардов долларов, предназначенных для нужд жителей штата.

Среди новых приоритетов губернатор выделил борьбу с зависимостью детей от смартфонов, реформу системы образования и внедрение первых в стране правил этичного использования искусственного интеллекта.

Завершая речь, Ньюсом заявил, что Калифорния не просто сопротивляется внешнему давлению, а “формирует модель будущего, которой со временем последует вся нация”.