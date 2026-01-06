Министр обороны США Пит Хегсет выступил с жестким предупреждением в адрес России и Китая на фоне американской операции в Венесуэле, в ходе которой был захвачен президент страны Николас Мадуро.

Комментируя итоги спецоперации, Хегсет высмеял работу венесуэльской системы противовоздушной обороны, основанной на российских комплексах. По его словам, дорогостоящие средства ПВО, закупленные у России, не смогли помешать действиям американских военных, что продемонстрировало уязвимость российского вооружения.

Глава Пентагона заявил, что операция стала наглядным сигналом для Москвы и Пекина. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не ищут конфронтации, однако готовы действовать решительно и без промедления в случае угрозы своим интересам или союзникам.

«Россия и Китай не должны даже пытаться испытывать военную мощь США», — отметил Хегсет, добавив, что Вашингтон продолжает наращивать оборонный потенциал и сохраняет глобальное военное превосходство.

Международные эксперты заявляют, что свержение Мадуро ударит по стратегическим интересам России.

Между тем, Зеленский намекнул на возможность захвата Путина американским спецназом.