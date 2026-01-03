Президент США Дональд Трамп заявил о проведении масштабной военной операции против Венесуэлы и задержании Николаса Мадуро

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты успешно провели крупномасштабную военную операцию на территории Венесуэлы. По его словам, в ходе операции был задержан лидер страны Николас Мадуро, а также его супруга Силия Флорес. Они были вывезены за пределы Венесуэлы. Операция, как утверждается, проводилась при участии американских правоохранительных органов.

Выступая перед журналистами, Трамп заявил, что операция стала результатом многолетнего планирования и была проведена с участием вооружённых сил США, спецслужб и разведывательных ведомств, включая ЦРУ и Агентство национальной безопасности. По его утверждению, целью операции было задержание Мадуро, которого в Вашингтоне обвиняют в наркоторговле, связях с транснациональными преступными группировками и угрозе безопасности Западного полушария.

Президент США заявил, что в ходе операции ни один американский военнослужащий не погиб. Он охарактеризовал действия армии и спецслужб как «беспрецедентные по точности и масштабу» и подчеркнул, что подобная операция «не могла быть проведена ни одной другой страной в мире».

Согласно заявлению американской стороны, Мадуро и Флорес доставлены в США и переданы в распоряжение федеральных властей для дальнейших юридических процедур. Рассматривается вопрос о месте их дальнейшего содержания и судебного разбирательства, в том числе в Нью-Йорке или Флориде.

Трамп также заявил, что США намерены контролировать ситуацию в Венесуэле в переходный период, чтобы, по его словам, обеспечить безопасность, стабильность и условия для политического перехода. Он подчеркнул, что Вашингтон не допустит прихода к власти в стране сил, которые могут представлять угрозу для США и их союзников.

В Каракасе ранее сообщалось о взрывах и военной активности, а в ряде регионов страны были введены усиленные меры безопасности.

Ранее Дональд Трамп помиловал и смягчил приговоры более чем 100 осуждённым по делам о наркотиках

Президент США Дональд Трамп помиловал или предоставил акты смягчения наказания более чем 100 лицам, осуждённым за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В их числе — как рядовые осуждённые, так и фигуранты громких дел, включая крупных наркоторговцев и лидеров преступных группировок. Эти решения вызвали критику на фоне жёсткой антинаркотической риторики Трампа, ранее выступавшего за смертную казнь для уличных дилеров.

Среди наиболее известных получивших помилование или смягчение наказания — бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес. Он был осуждён в США за содействие транспортировке сотен тонн кокаина на американскую территорию, однако в декабре 2025 года Трамп подписал указ о его помиловании — менее чем через два года после вынесения приговора.

Также в мае 2025 года был смягчён пожизненный срок Ларри Гувера — бывшего лидера чикагской преступной группировки Gangster Disciples, одной из крупнейших и наиболее жестоких наркосетей в США. За это решение публично выступал музыкант Ye (Канье Уэст).

В январе 2025 года президент помиловал Росса Ульбрихта, создателя даркнет-площадки Silk Road, которая долгое время служила крупным каналом торговли наркотиками. Ранее Трамп связывал возможное смягчение его приговора с собственной предвыборной кампанией 2024 года.

Кроме того, в декабре 2025 года акт милосердия был предоставлен балтиморскому наркоторговцу Гарнетту Гилберту Смиту. Ранее, ещё в первый президентский срок Трампа, смягчение наказания получила Элис Мэри Джонсон — впервые осуждённая за ненасильственное преступление, связанное с наркотиками, после кампании в её поддержку, которую вела Ким Кардашьян. В 2025 году Трамп назначил Джонсон на должность своего советника по вопросам помилований.

Критики отмечают, что подобные решения посылают «двойственные сигналы» и выглядят «транзакционными», поскольку многие из помилованных имели влиятельных сторонников или публичных защитников. Это, по их мнению, резко контрастирует с публичными заявлениями Трампа о «нулевой терпимости» к наркоторговле, а также с санкционированием ударов по предполагаемым наркотрафикантским судам в Карибском море и Тихом океане.

В Белом доме, в свою очередь, заявили, что президент исходит из принципа, согласно которому «наказание не всегда соответствует преступлению», и готов рассматривать, «достоин ли человек второго шанса и искупления».