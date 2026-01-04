Зеленский о захвате Мадуро: «Если с диктаторами можно вот так… значит, США знают, что делать им дальше»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро силами США. Он отметил, что действия Вашингтона показывают, что «с диктаторами можно обращаться напрямую», что украинские СМИ расценили как возможный намёк на президента России Владимира Путина.

По словам Зеленского, такие события демонстрируют важность решительных действий против авторитарных лидеров и могут служить примером для международного сообщества.

В то же время свержение Мадуро ставит под угрозу многомиллиардные российские инвестиции в Венесуэлу и вызывает рост неопределённости на нефтяных рынках. В стране уже проходят первые протесты против захвата Мадуро.

Ранее Зеленский пожелал смерти Путину, назвав россиян безбожниками.