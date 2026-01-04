Свержение и арест Николаса Мадуро поставили под угрозу многомиллиардные инвестиции России в Венесуэлу

Свержение и последующий арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро создали серьёзные риски для российских экономических интересов в стране. Речь идёт о многомиллиардных инвестициях, которые Москва осуществляла на протяжении более чем десяти лет, прежде всего в нефтяной сектор.

По данным агентства Reuters, в период с 2006 по 2017 год Россия вложила около 17 млрд долларов в венесуэльское правительство и государственную нефтяную компанию PDVSA. Эти средства предоставлялись в форме кредитов, предоплат за нефть и инвестиций в совместные энергетические проекты. Из-за экономического кризиса в Венесуэле и международных санкций сроки погашения значительной части долгов были ранее перенесены как минимум до 2027 года.

Ключевым игроком с российской стороны долгое время оставалась компания «Роснефть», которая получила доли в ряде нефтяных проектов и активов Венесуэлы. Однако после ужесточения американских санкций эти активы были переданы российской государственной структуре, чтобы снизить санкционные риски.

После смены власти в Каракасе будущее российских вложений оказалось под вопросом. Контроль над венесуэльской нефтяной отраслью и решения о судьбе действующих контрактов теперь во многом зависят от политики администрации президента США Дональда Трампа, которая ранее заявляла о намерении пересмотреть энергетическую стратегию Венесуэлы и привлечь американские компании.

Помимо энергетики, Россия на протяжении многих лет активно инвестировала в военное и оборонное сотрудничество с Венесуэлой. Москва поставляла Каракасу вооружения и военную технику, включая истребители Су-30, системы ПВО, бронетехнику и стрелковое оружие, а также участвовала в подготовке венесуэльских военных специалистов. По оценкам аналитиков, объём военно-технического сотрудничества между странами исчислялся миллиардами долларов и рассматривался Кремлём как инструмент укрепления стратегического влияния в Латинской Америке.

Эксперты отмечают, что в случае пересмотра соглашений или их аннулирования Россия может столкнуться с потерей значительной части вложенных средств, а также с ослаблением своего экономического и политического влияния в регионе. Москва официально ситуацию пока не комментировала, однако в МИД РФ ранее заявляли о необходимости уважения международных обязательств и недопустимости передела активов в результате силовой смены власти.