Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил серьёзную обеспокоенность в связи с военной операцией США в Венесуэле, заявив, что она нарушает суверенитет страны и противоречит Уставу ООН. По его словам, такие действия подрывают основы международного права и делают мир менее безопасным.

Как сообщила представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани на брифинге в Женеве, применение силы против территориальной целостности и политической независимости государства нарушает один из ключевых принципов международного права. В ООН подчеркнули, что даже тяжёлая ситуация с правами человека в Венесуэле не может служить оправданием для одностороннего военного вмешательства.

В Управлении ООН напомнили, что ответственность за нарушения прав человека должна обеспечиваться “через справедливые и ориентированные на жертв правовые механизмы”, а не посредством военных операций, которые лишь усиливают нестабильность и милитаризацию.

Отдельную тревогу в ООН вызывает введённое венесуэльскими властями чрезвычайное положение. Оно предусматривает ограничения свободы передвижения, изъятие собственности в целях национальной обороны, а также приостановку права на собрания и протесты.

Верховный комиссар призвал США, власти Венесуэлы и международное сообщество строго соблюдать нормы международного права и прав человека. В ООН подчеркнули, что будущее Венесуэлы должно определяться исключительно её народом — с уважением к суверенитету страны и праву на самоопределение.