В начале декабря 2025 года Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) освободила украинскую иммигрантку Викторию Булавину, состоящую в браке с гражданином США, после нескольких дней содержания под стражей в Сан-Диего. Об этом сообщает KPBS. Задержание произошло после её интервью по получению грин-карты на основании брака и вызвало общественный резонанс, а также требования к федеральным властям дать объяснения и обеспечить подотчётность.

По словам Булавиной, её задержали в подвале федерального здания сразу после иммиграционного интервью, несмотря на то что она находилась на финальной стадии оформления документов. Она рассказала о тяжёлых условиях содержания: отсутствии личного пространства, необходимости пользоваться открытым туалетом на виду у охраны, ограниченном доступе к еде и воде, а также о том, что часть продуктов была просрочена. По её утверждению, некоторых женщин удерживали в наручниках и кандалах.

За освобождение Булавиной активно боролись её муж Виктор Король и иммиграционный адвокат. Сразу после задержания, близкие Булавиной обратились в СМИ, а также к представителям Конгресса США. После того как история получила широкое освещение, ICE освободила Булавину 10 декабря 2025 года.

Инцидент вызвал реакцию со стороны американских законодателей, которые заявили о необходимости усиления контроля за практикой содержания мигрантов и повышения прозрачности в работе иммиграционных служб. Ситуация вновь подняла вопросы о соблюдении прав задержанных и условиях их содержания в федеральных учреждениях.

«Славянский Сакраменто» ранее сообщал о депортации десятков украинских и российских беженцев из США, а также о неприемлемых условиях содержания иммигрантов в центрах задержания ICE.