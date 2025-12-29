Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения об ударе по территории России во время встречи с премьер-министром Израиля в своей резиденции Мар-а-Лаго. Он отметил, что ранее планировалось использование ракет Tomahawk, но удары были остановлены, так как «это было неподходящее время для наступательных действий».

В ночь на 29 декабря Россия заявила об отражении массированной атаки беспилотников, которую, по утверждению Москвы, осуществила Украина. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, распространённом 29 декабря.

По словам Лаврова, в ночь с 28 на 29 декабря «киевский режим предпринял террористическую атаку» с применением ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия по государственной резиденции президента России в Новгородской области. Утверждается, что все беспилотники были уничтожены средствами противовоздушной обороны Вооружённых сил РФ, данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

В МИД России подчеркнули, что инцидент произошёл на фоне интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию конфликта в Украине. Сергей Лавров заявил, что подобные действия «не останутся без ответа». При этом он отметил, что Москва не намерена выходить из переговорного процесса с Вашингтоном, однако её переговорная позиция может быть пересмотрена.

Комментируя ситуацию, Дональд Трамп сообщил журналистам, что узнал об атаке рано утром непосредственно от Владимира Путина. По словам президента США, он был крайне недоволен произошедшим и подчеркнул, что считает подобные удары недопустимыми в текущий момент, назвав происходящее «очень плохим сигналом» в период чувствительных переговоров:

“Не забывайте о ракетах «Томагавк». Я остановил запуск «Томагавков». Я не хотел этого, потому что, понимаете, сейчас деликатный период. Это не подходящее время. Одно — быть наступательным, потому что они сами были наступательными, а другое — атаковать его дом. Сейчас неподходящее время для всего этого, и так делать нельзя. И я узнал об этом сегодня от президента Путина. Я был очень зол из-за этого”.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг заявления российской стороны о якобы атаке на резиденцию Владимира Путина. В комментарии журналистам он заявил, что подобные утверждения, по его мнению, направлены на срыв переговорного процесса и могут использоваться Россией для подготовки ударов по правительственным зданиям в Киеве.