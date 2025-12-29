Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договорённостях с США по вопросам гарантий безопасности для Украины и допустил возможность их значительного продления. Об этом он сообщил, комментируя итоги переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Зеленского, украинская и американская команды предварительно проработали параметры гарантий безопасности, а накануне этот вопрос был напрямую обсуждён с президентом США. Речь идёт о «сильных гарантиях» со стороны Вашингтона сроком на 15 лет с возможностью продления. При этом украинская сторона настаивает на более долгосрочном формате.

«Я сказал президенту, что у нас война продолжается уже более десяти лет, и очень хотелось бы, чтобы гарантии были на более длительный срок. Мы бы хотели рассмотреть 30, 40 или 50 лет — тогда это было бы историческое решение президента Трампа», — заявил Зеленский. По его словам, президент США ответил, что Соединённые Штаты будут рассматривать такую возможность.

Заявления прозвучали на фоне обострения риторики между Москвой и Киевом. В ночь на 29 декабря Россия заявила об отражении массированной атаки беспилотников, которую, по утверждению МИД РФ, осуществила Украина. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что целью атаки якобы была государственная резиденция президента РФ в Новгородской области. В Москве утверждают, что все беспилотники были уничтожены средствами ПВО и пострадавших нет.