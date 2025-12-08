В Сан-Диего украинская беженка Виктория Булавина была задержана иммиграционными властями США прямо во время интервью на получение грин-карты. Её муж, Виктор Король, просит помощи в освобождении жены из центра содержания в Сан-Диего. Об это сообщает NBC.

Булавина прибыла в США в 2022 году с гуманитарным паролем и получила Временный защитный статус (TPS), который она пыталась продлить. Несмотря на это, сотрудники ICE заявили, что её статус истёк, и задержали её.

Адвокат Булавиной подчеркнул, что она соблюдала все правила и нет никаких оснований для её задержания. Муж надеется на быстрое освобождение и слушание у судьи.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, Виктория Булавина находится в центре содержания Otay Mesa в Сан-Диего.

Ранее сообщалось ранее, США готовятся депортировать украинцев с криминальным прошлым, несмотря на продолжающуюся войну.