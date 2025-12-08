Из США отправился чартерный рейс с группой депортируемых иностранных граждан, среди которых были россияне, иранцы и выходцы из ряда арабских стран, сообщает The New York Times и ряд русскоязычных СМИ.

По информации СМИ, на борту самолета находились около 50 граждан Ирана. Источник из иранских властей сообщил, что россиян планируют переправить через Каир на обратный рейс в Россию, как это уже происходило ранее. Точное число депортированных россиян пока неизвестно.

Президент правозащитной организации Russian America for Democracy in Russia Дмитрий Валуев рассказал, что ему известны имена не менее 20 граждан России, задержанных на прошлой неделе в транзитной иммиграционной тюрьме в Аризоне. Среди них есть и оппозиционные активисты.

Массовые депортации россиян из США уже проводились в июне и августе 2025 года. По прилету в Россию некоторые из них были задержаны российскими властями.

Российские беженцы подали в суд на администрацию Трампа, требуя улучшения условий содержания в иммиграционных центрах. Находясь в задержании некоторые беженцы объявили голодовку.