Русскоязычного инженера из Калифорнии приговорили к 10 годам тюрьмы за подрывы трансформаторов PG&E

Федеральный суд в Калифорнии приговорил 39-летнего инженера Петра Карасёва из Сан-Хосе к 10 годам лишения свободы за подрывы электрических трансформаторов компании PG&E, которые привели к масштабным отключениям электроэнергии и крупному материальному ущербу. Приговор вынесла окружной судья США Бет Лабсон Фримен.

Карасёв признал себя виновным по двум эпизодам умышленного разрушения объектов энергетической инфраструктуры. По данным следствия, он использовал самодельные взрывные устройства 8 декабря 2022 года и 5 января 2023 года, повредив трансформаторы, задействованные в производстве, передаче и распределении электроэнергии. Один из взрывов был зафиксирован камерами наблюдения возле торгового центра Plaza Del Ray на Snell Avenue.

В результате атак без электричества остались более 1 500 домохозяйств в районе Сан-Хосе, включая 15 семей, участвующих в медицинской программе PG&E и зависящих от непрерывного электроснабжения для жизнеобеспечения. Общий ущерб бизнесу превысил 200 тысяч долларов.

По данным прокуратуры, у Карасёва были обнаружены значительные запасы материалов для изготовления взрывчатки, а также доказательства тщательной подготовки: он изучал информацию о взрывных веществах, атаках на инфраструктуру и геополитических конфликтах. Следствие подчеркнуло, что действия обвиняемого представляли серьёзную угрозу общественной безопасности и национальной безопасности США.

Помимо тюремного срока, суд назначил Карасёву три года надзорного освобождения после выхода из заключения, обязал выплатить компенсацию в размере 214 880,67 доллара и назначил специальный сбор в 200 долларов. Осуждённый был немедленно взят под стражу.

Расследование вели ФБР и полиция Сан-Хосе; обвинение поддерживали прокуратура Северного округа Калифорнии и антитеррористическое подразделение Министерства юстиции США.