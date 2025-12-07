

Обвинение в сексуальном насилии: член Русской церкви в штате Вашингтон признан виновным по одному эпизоду. Жертва не получила поддержки в семье и церкви.

В окружном суде округа Кларк (штат Вашингтон) завершился процесс по делу Тараса Павловича Юхимца, 1978 года рождения. Юхимцу было предъявлено обвинение в сексуальном насилии над несовершеннолетней родственницей, которое, по данным следствия, продолжалось несколько лет.

Изначально прокуратура предъявила обвинения по четырём эпизодам сексуального насилия третьей степени в отношении Любови Мекшеневой. Однако в ходе судебного разбирательства три из них были отклонены. В ходе судебного процесса Юхимец признал свою вину по одному из обвинений, включавшему в себя насильственные действия сексуального характера.

Подробности расследования

Расследование началось в октябре 2022 года, когда потерпевшая обратилась в полицию Баттл-Граунд с заявлением о том, что её родственник насиловал её в течение нескольких лет, когда она проживала в разных городах штата Вашингтон. На момент начала насилия ей было 13–14 лет, а Юхимцу — около 31 года. В материалах дела указано, что насилие включало прикосновения к интимным частям тела и принуждение к прикосновению к его гениталиям.

Потерпевшая сообщила, что другие её сёстры также подверглись насилию со стороны Юхимца. Попытки полиции получить показания от других сестёр потерпевшей не увенчались успехом: сёстры отказались свидетельствовать против Юхимца, предпочтя «встретиться с церковными старшинами, чтобы разрешить проблему». Одна из сестёр, Татьяна Мекшенева, заявила следователю: «Я не хочу ничего обсуждать, потому что я ничего не имею против этого человека. И я не собираюсь давать показания». В личной переписке она написала: «Как Бог простил меня, я простила Тарика [Тараса]».

Позиция церкви

В ходе расследования выяснилось, что церковь, которую посещала семья Юхимца и потерпевшей, была в курсе обвинений. Один из бывших пасторов, Виталий Рожко, рассказал, что в 2017 году к нему обращалась сестра потерпевшей, Татьяна, которая упомянула «неприемлемые объятия» со стороны Тараса. По его словам, Юхимец «попросил прощения», и церковь применила к нему «церковное дисциплинирование». Пастор отметил, что они не углублялись в детали, так как Татьяна «не хотела давать подробностей».

Другой пастор, Алексей Коломийцев, сообщил, что когда потерпевшая обратилась к нему с вопросом о политике церкви в отношении сексуального насилия, он направил её в полицию, заявив, что если она считает себя жертвой преступления, она должна сообщить об этом властям.

Редакция «Славянского Сакраменто» обратилась к администрации церкви World of Grace Bible Church, которая ответила, что вся публично доступная информация по делу Тараса находится в архивах округа Кларк. За пределами этих данных у них нет дополнительной информации для предоставления.

“Вся публично доступная информация по делу Тараса содержится в записях округа Кларк, к которым, как нам известно, у вас уже есть доступ. Помимо этих данных, нам нечего добавить и нечего комментировать”, – прокомментировали судебное дело в церкви.

Стоит отметить, что World of Grace Bible Church входит в ассоциацию американских церквей Grace Community Church, основателем которой был скончавшийся в этом году пастор Джон МакАртур.

Приговор

После первоначального отрицания вины Тарас Юхимец впоследствии всё же признал свою вину лишь по одному из эпизодов. Суд приговорил его к одному году лишения свободы. Однако в дальнейшем наказание было заменено на условно-досрочное освобождение с условием выполнения общественных работ. Ему также запретили приближаться к потерпевшей и контактировать с ней.

Дело Юхимца ярко высветило проблему, с которой сталкиваются жертвы насилия в закрытых религиозных общинах, когда приоритет отдаётся «прощению» и «церковному дисциплинированию» вместо обращения в светские правоохранительные органы.

«Славянское Сакраменто» направило в полицейское управление города Вашугал запрос на предоставление копии отчёта полиции и фотографии арестованного Тараса Павловича Юхимца. В ответ ведомство сообщило, что не может предоставить запрошенные материалы, поскольку дело связано с половым преступлением против несовершеннолетнего, а фотографии задержанных по таким делам не подлежат разглашению в штате Вашингтон.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com