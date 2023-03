Арестован мужчина за подрыв двух трансформаторов PG&E в Сан-Хосе

36-летний житель Сан-Хосе Петр Карасев подозревается в подрыве двух трансформаторов PG&E, сообщает Департамент полиции Сан-Хосе. Свое расследование полиция города начала с двух отдельных инцидентов, связанных с взрывными устройствами в период с декабря 2022 г. по январь 2023 г. На данный момент Карасев находится под арестом без права выхода под залог, суд по его делу состоится 26 апреля.

Согласно утверждению сотрудника PG&E, сделанному полиции, один из взрывов произошел 8 декабря по адресу 202 at the 5000 block of Thornwood Dr.; второй взрыв случился ночью накануне 5 января по адресу 6000 block of Snell Ave. Из-за взрывов тысячи жителей Сан-Хосе остались без электричества.

Карасев работал инженер-программистом в компании “Zoox”, женат, у него трое детей возрастом один, три, и пять лет.

Полиции удалось установить выйти на него по камерам видео наблюдения и отслеживанию сигнала мобильного телефона. Кроме того, по данным полиции, у Карасева в доме была «неактивная» метамфетаминовая лаборатория, также он заявил им, что ему было трудно из-за войны между Россией и Украиной, потому что у него есть родственники в обеих странах.

Как сообщает пресса, Карасев является выходцем из России.