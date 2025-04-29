Русскоязычный мужчина признал вину в подрыве двух электроподстанций в Калифорнии

Петр Карасев, 38-летний гражданин США, проживающий в Сан-Хосе, признал себя виновным в федеральном суде Северного округа Калифорнии по обвинениям, связанным с двумя взрывами на объектах энергетической инфраструктуры PG&E, совершёнными в конце 2022 и начале 2023 года.

Карасев был официально обвинён 19 октября 2023 года. Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, сегодня он признал вину по двум пунктам обвинения в умышленном уничтожении энергетических объектов. Согласно материалам дела, 8 декабря 2022 года и 5 января 2023 года он преднамеренно повредил объекты, связанные с производством, хранением, передачей и распределением электроэнергии. В обоих случаях Карасев использовал самодельные взрывные устройства, что привело к серьёзным разрушениям и масштабным отключениям электроэнергии в районе Сан-Хосе.

«Атаки на критически важную инфраструктуру США — это атаки на сердце нашей национальной безопасности. Мы будем рассматривать их как серьёзную угрозу стране», — заявила Сью Дж. Бай, глава отдела национальной безопасности Минюста США. — «Признав вину, обвиняемый подтвердил, что поставил под угрозу жизни тысяч людей и стабильность работы бизнеса, нарушив функционирование жизненно важных служб».

«Обвиняемый признался, что умышленно использовал самодельные взрывчатые вещества для повреждения двух трансформаторных подстанций, что вызвало значительные перебои в электроснабжении более 1 500 домов и предприятий в Сан-Хосе. Обыск его дома выявил внушительный арсенал взрывных устройств и опасных химикатов», — отметил исполняющий обязанности федерального прокурора Северного округа Калифорнии Патрик Д. Роббинс.

По словам помощника директора антитеррористического подразделения ФБР Дэвида Дж. Скотта, «американцы ежедневно зависят от бесперебойной работы инфраструктуры, и мы намерены пресекать и привлекать к ответственности всех, кто посягает на её безопасность».

Первый взрыв, произошедший рядом с торговым центром Westfield Oakridge, разрушил трансформатор PG&E и оставил без света более 1 450 клиентов почти на 16 часов. Второй инцидент, случившийся у торгового центра Plaza Del Rey, повредил ещё один трансформатор и соседнее здание, вызвав отключение электричества у десятков других жителей и предприятий.

Карасев признал, что его действия были преднамеренными. Он заранее изучал в интернете информацию о взрывчатке, атаках на инфраструктуру и геополитических конфликтах. При аресте 1 марта 2023 года правоохранительные органы обнаружили в его доме, автомобиле и офисе самодельные взрывные устройства, более 300 фунтов прекурсоров для изготовления взрывчатки, опасные химикаты, огнестрельное оружие и устройства дистанционного подрыва.

Вынесение приговора назначено на 19 августа. Карасеву грозит от 102 до 126 месяцев тюремного заключения и выплата компенсации в размере $104,076 за причинённый ущерб.

Карасев работал инженер-программистом в компании “Zoox”, женат, у него трое детей возрастом один, три, и пять лет.

Полиции удалось установить выйти на него по камерам видео наблюдения и отслеживанию сигнала мобильного телефона. Кроме того, по данным полиции, у Карасева в доме была «неактивная» метамфетаминовая лаборатория, также он заявил им, что ему было трудно из-за войны между Россией и Украиной, потому что у него есть родственники в обеих странах.

По некоторой информации Карасев является выходцем из России.

Карасёву грозит от 102 до 126 месяцев (примерно от 8,5 до 10,5 лет) в федеральной тюрьме в соответствии с условиями его сделки о признании вины. Он также должен выплатить $104,076 в качестве компенсации за ущерб, причинённый взрывами. Вынесение приговора назначено на 19 августа.