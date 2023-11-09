Русскоязычному жителю Сан-Хосе предъявлено обвинение во взрыве PG&E вышек

36-летний Петр Карасев, житель Сан-Хосе, был привлечен к суду в Северном округе Калифорнии по обвинению в разрушении энергетических объектов и использовании огня или взрывчатых веществ для совершения федерального преступления.

Согласно судебным документам, Карасев сознательно и умышленно нанес ущерб двум трансформаторам PG&E в Сан-Хосе 8 декабря 2022 г. и 5 января 2023 г., а также пытался вызвать перебой в их рабооте и нанести повреждения этим энергетическим объектам. Также утверждается, что обвиняемый применил огонь и взрывчатку для разрушения энергетического объекта 5 января 2023 года.

В результате его действий более 1500 домохозяйств и бизнесов в районе Сан-Хосе остались без электричества.

В документах суда также сообщается, что за несколько месяцев до терактов Карасев создавал и экспериментировал с самодельной взрывчаткой, а также производил метамфетамин в собственном доме. На момент ареста Карасев предположительно имел при себе целый ряд самодельных взрывных устройств на разной стадии готовности.

Мужчина был арестован в марте 2023 года и находился под стражей. Ему предъявлено обвинение по двум пунктам обвинения в разрушении энергетического объекта и по одному пункту использования огня или взрывчатки с целью совершения федерального преступления.

В случае признания виновным Карасеву грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 30 лет.