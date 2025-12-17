Православные активисты в Вашингтоне лоббируют права УПЦ

Около 200 православных христиан и их сторонников собрались в Вашингтоне для участия в «Дне законодательных действий», организованном Обществом святого Иоанна. Об этом сообщает Союз православных журналистов Америки. В рамках акции участники провели около 80 встреч с членами Конгресса США и их сотрудниками, а также посетили офисы Палаты представителей и Сената.

Основным требованием организаторов стала отмена украинского закона, который, по их утверждению, фактически запрещает деятельность Украинской православной церкви (УПЦ). Участники также настаивали на освобождении митрополита Арсения Святогорского и прекращении мобилизации священнослужителей УПЦ.

На фоне акции Белый дом подтвердил, что Офис по вопросам веры планирует встречу с делегацией американских представителей православных церквей, заявляющих о «религиозных преследованиях» УПЦ со стороны украинских властей. Делегация также запросила встречи в Государственном департаменте и на Капитолийском холме.

Украинские власти и ряд проукраински настроенных конгрессменов резко критикуют инициативу, утверждая, что Россия использует структуры Русской православной церкви как инструмент политического влияния и разведки за рубежом. Аналогичные оценки ранее высказывались спецслужбами Финляндии и рядом европейских аналитиков.

В то же время некоторые республиканцы призывают генерального прокурора США расследовать возможное влияние Москвы на американские православные общины, включая структуры Русской православной церкви за рубежом. По данным издания The Hill, в делегации участвуют представители церковных структур, связанных с Московским патриархатом, а организацией поездки занимались юристы, аффилированные с УПЦ Московского патриархата, а также представители молодёжного крыла Республиканской партии.