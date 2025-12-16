Федеральный суд США приговорил иностранного наёмника Крейга Остина Лэнга к двум пожизненным срокам подряд за двойное убийство и вооружённое ограбление, совершённые во Флориде в 2018 году.

Решение вынесла окружной судья США Шери Полстер Чаппелл. 35-летний Лэнг, на момент приговора проживавший в Киеве (Украина), был признан виновным по целому ряду статей, включая заговор с целью совершения ограбления, применение огнестрельного оружия при совершении насильственного преступления, повлекшего смерть, вмешательство в межштатную торговлю путём ограбления, заговор с целью убийства лиц за пределами США, а также нарушение Акта о нейтралитете. Суд также обязал Лэнга выплатить компенсацию семьям погибших в размере 10 886 долларов.

Лэнг был обвинён федеральным большим жюри 4 декабря 2019 года, а в 2024 году экстрадирован из Украины в Соединённые Штаты. Вердикт присяжных был вынесен 15 сентября 2025 года.

Как установило следствие и подтвердили показания в суде, 10 апреля 2018 года в городе Эстеро (штат Флорида) были обнаружены тела двух человек, погибших от множественных огнестрельных ранений в голову и тело. Расследование показало, что супруги приехали в Эстеро из города Бруксвилл для покупки нескольких единиц огнестрельного оружия у частного продавца, разместившего объявление на сайте Armslist.

В ходе расследования Лэнг был установлен как один из двух лиц, подозреваемых в убийстве пары во время вооружённого ограбления. По данным обвинения, преступники похитили 3 тысячи долларов, которые потерпевшие намеревались использовать для покупки оружия.

Согласно материалам дела, Лэнг ранее участвовал в боевых действиях в Украине и планировал отправиться в Венесуэлу для участия в вооружённой борьбе против местного правительства. Ограбление и убийство, по версии прокуратуры, были совершены с целью получения средств для финансирования этой поездки.

Соучастник Лэнга, Алекс Джаред Цвайфельхофер, ранее был признан виновным в 2024 году и также приговорён к двум пожизненным срокам подряд.