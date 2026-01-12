В районе города Фресно (Калифорния) произошло крупное ДТП на шоссе Highway 99. В условиях густого тумана столкнулись не менее 17 автомобилей, сообщили в Калифорнийском дорожном патруле.

В результате аварии погиб 61-летний житель Фресно, два десятка человек, включая детей, получили травмы. По данным полиции, видимость на дороге в момент происшествия составляла всего 10–15 футов, что привело к цепной реакции столкновений.

Участок SR-99 в южном направлении в районе North Avenue был временно перекрыт, движение направили по объездным маршрутам. Обстоятельства аварии продолжают расследоваться.