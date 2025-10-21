Американский солдат, сражавшийся на стороне Киева, признан виновным в убийствах во Флориде

Федеральное жюри присяжных признало Крейга Остина Лэнга, 35 лет, проживавшего в Киеве (Украина), виновным в сговоре с целью совершения вооруженного ограбления, применении огнестрельного оружия при насильственных преступлениях, двойном убийстве, сговоре “с целью убийства лиц в иностранном государстве и нарушении Закона о нейтралитете”. Лэнг может быть приговорён к пожизненному заключению. Заседание по вынесению приговора назначено на 27 марта 2026 года.

Согласно материалам суда, 10 апреля 2018 года в Эстеро, Флорида, были обнаружены тела двух человек с многочисленными огнестрельными ранениями. Погибшие прибыли из Бруксвилля для покупки оружия через сайт Armslist. Расследование выявило, что Лэнг и его соучастник Алекс Цвифельхофер убили пару во время вооружённого ограбления, чтобы украсть 3000 долларов, которые планировалось использовать для покупки оружия.

Лэнг, ранее сражавшийся в Украине, планировал использовать украденные средства для поездки в Венесуэлу с целью участия в боевых действиях против режима. Цвифельхофер уже был признан виновным по тем же обвинениям и приговорён к последовательным пожизненным срокам.

Кроме обвинений в убийстве и вооружённом ограблении, Лэнгу предъявлены обвинения в мошенничестве с паспортами и краже личных данных для международных поездок, а также в неправомерном использовании паспорта при получении мексиканской визы. За эти преступления ему грозит до 25 лет тюрьмы, а за нарушения в Аризоне — до 10 лет.

Случай Лэнга и Цвифельхофера — часть масштабного расследования преступной схемы, связанной с международными поездками, вооружёнными нападениями и нарушением законов о национальной безопасности и паспортной документации.