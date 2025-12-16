Президент США Дональд Трамп подписал указ, официально признав нелегальный фентанил «оружием массового уничтожения». Об этом сообщается в опубликованном Белым домом документе, посвящённом борьбе с наркотической угрозой и защитой национальной безопасности.

В администрации Трампа заявили, что масштабы смертности от фентанила сопоставимы с последствиями применения химического оружия. По словам президента, «ни одна бомба не убивает столько американцев», сколько синтетические опиоиды, нелегально распространяемые на территории страны.

Согласно указу, фентанил и его аналоги классифицируются как химическое оружие, что значительно расширяет полномочия федеральных властей. Новый статус позволяет применять более жёсткие меры — от усиления уголовной ответственности до расширенного участия военных и спецслужб в борьбе с наркотрафиком, в том числе за пределами США.

Решение принято на фоне продолжающегося кризиса, связанного с передозировками: по официальным данным, десятки тысяч американцев ежегодно погибают из-за употребления фентанила. В Белом доме подчёркивают, что указ направлен прежде всего против транснациональных картелей и каналов поставок, а не против зависимых.

Инициатива уже вызвала острую дискуссию. Критики опасаются дальнейшей милитаризации «войны с наркотиками», тогда как сторонники Трампа называют шаг необходимым и давно назревшим, указывая на беспрецедентный уровень смертности и угрозу общественной безопасности.