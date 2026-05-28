Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна резко раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в затягивании мирного соглашения, отказе от проведения выборов и нецелевом использовании американской помощи.

«Вы задерживаете мирную сделку, Владимир. Пора её принять», — написала конгрессвумен в соцсети X, обращаясь к Зеленскому.

Луна также заявила, что украинские власти якобы перенаправляли средства, выделенные США для Украины, на кампанию по переизбранию бывшего президента Джо Байдена. В подтверждение своих слов доказательств она не привела.

Кроме того, конгрессвумен раскритиковала решение украинских властей не проводить выборы во время войны. Киев ранее объяснял это действием военного положения и соображениями безопасности.

Комментарий Луны был опубликован в ответ на сообщение Зеленского о письме, направленном президенту США Дональду Трампу и Конгрессу. По словам украинского лидера, письмо касается вопросов поддержки Украины и сотрудничества между странами.

Заявление республиканки отражает продолжающиеся разногласия в американской политике относительно объёмов помощи Украине и подходов к возможному мирному урегулированию конфликта.