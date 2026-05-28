Президент США Дональд Трамп заявил, что направит дополнительно 5 тысяч американских военнослужащих в Польшу, связав это решение со своими тесными отношениями с президентом страны Каролем Навроцким.

Об этом Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, отметив, что решение отражает «сильный союз» между двумя странами. Ранее американский лидер публично поддержал Навроцкого во время его президентской кампании.

Сообщение Трампа стало неожиданностью для союзников по НАТО, поскольку ранее Пентагон отменил планы по размещению в регионе дополнительных 4 тысяч американских военных. Пока детали новой переброски войск официально не раскрываются.

Предполагается, что дополнительные силы усилят около 10 тысяч американских военнослужащих, уже размещённых на восточном фланге НАТО, включая территорию Польши.

Европейские чиновники, в том числе главы внешнеполитических ведомств ряда стран, отреагировали на заявление с осторожностью. По их словам, серия быстро меняющихся решений Вашингтона осложняет долгосрочное стратегическое планирование в рамках трансатлантического сотрудничества.

Польша остаётся одним из ключевых союзников США в Восточной Европе и играет важную роль в укреплении военного присутствия НАТО на фоне продолжающейся напряжённости в регионе.