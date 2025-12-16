Министерство сельского хозяйства США (USDA) одобрило заявки 18 штатов на введение ограничений в программе продовольственной помощи SNAP (food stamps), которые с 2026 года запретят использование пособий для покупки сладких газированных напитков, энергетиков, конфет и других видов так называемой «вредной еды». Решение уже было охарактеризовано сторонниками реформ как «очередная победа MAHA» — движения Making America Healthy Again («Сделаем Америку снова здоровой»).

Инициатива напрямую связана с курсом, продвигаемым министром здравоохранения США Робертом Ф. Кеннеди — младшим. В рамках MAHA особое внимание уделяется улучшению питания, сокращению потребления сахара и искусственных добавок, а также пересмотру принципов работы SNAP, чтобы в центре программы оказались более полезные и питательные продукты.

USDA предоставило штатам специальные разрешения, позволяющие самостоятельно определять перечень товаров, запрещённых к покупке за счёт SNAP. Ограничения начнут действовать с 2026 года. В число штатов, получивших одобрение, вошли Техас, Флорида, Западная Вирджиния, Оклахома, Луизиана, Колорадо, Арканзас, Айдахо, Индиана, Айова, Небраска, Юта, Гавайи, Миссури, Северная Дакота, Южная Каролина, Вирджиния и Теннесси.

Как правило, под запрет попадают сладкие газированные напитки, энергетики, конфеты, а также готовые десерты — торты, пирожные и мороженое. При этом конкретные списки запрещённых товаров будут различаться от штата к штату.

По оценкам властей, изменения затронут около 14 миллионов участников программы SNAP. Цель реформы — стимулировать потребление более здоровых, богатых питательными веществами продуктов и тем самым улучшить показатели общественного здоровья, особенно среди социально уязвимых групп населения.

В Белом доме назвали решение «значимой победой MAHA», подчеркнув, что речь идёт не о сокращении помощи, а о переориентации федеральной программы на долгосрочное здоровье американцев. Одновременно инициатива уже вызвала дискуссии среди правозащитников и экспертов, которые опасаются, что новые правила могут ограничить свободу выбора получателей пособий.