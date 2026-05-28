Президент США Дональд Трамп публично поддержал премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих выборах 7 июня 2026 года, назвав его «великим другом и лидером» и заявив о полном одобрении его переизбрания.

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян, великий друг и лидер, делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

По словам американского президента, Пашинян разделяет его видение «мира и процветания» для Армении и всего Южного Кавказа. Трамп также заявил, что госсекретарь США Марко Рубио недавно посетил Армению, где способствовал продвижению «нескольких важных соглашений» между двумя странами.

Президент США сообщил, что Вашингтон и Ереван в ближайшее время планируют начать совместный проект под названием «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (Trump Route for International Peace and Prosperity), который, по его словам, должен изменить Южный Кавказ и открыть американским энергетическим компаниям доступ из Центральной Азии в США.

«По этим причинам Никол получает мою полную и безоговорочную поддержку для переизбрания 7 июня 2026 года», — написал Трамп, завершив публикацию лозунгом: «Сделаем (Армению) снова великой — MAGA!»

Заявление Трампа прозвучало на фоне визита госсекретаря Марко Рубио в Ереван, где, по сообщениям СМИ, обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности.