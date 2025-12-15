Видео, снятое американским добровольцем в Украине, вызвало широкий резонанс в соцсетях благодаря редкому для линии фронта проявлению человечности. На кадрах с нашлемной камеры видно, как российские военнослужащие сдаются штурмовой группе ВСУ, а бывший морской пехотинец США, говорящий на смеси русского и украинского языков, спокойно и вежливо объясняет им порядок капитуляции, после чего вставляет сигареты в зубы пленным.

Ролик был опубликован 63-й механизированной бригадой ВСУ и набрал более миллиона просмотров в Telegram. В подразделении обратили внимание на «вежливость» американца, который, направляя пленных, говорит: «На колени, пожалуйста».

Автор видео — американский доброволец по имени Брюс, уроженец Калифорнии, который попросил не называть его фамилию. Он рассказал Радио Свобода, что записал видео во время боёв на Донбассе, а на момент интервью проходил лечение после ранения осколками, полученного в другом бою.

По словам Брюса, война изменила его отношение к насилию. Он отмечает, что больше не испытывает желания стрелять во всё, что видит, и считает, что конфликт уже принёс достаточно страданий. По его словам, если есть возможность уменьшить боль — как для своей стороны, так и для противника, — он старается это сделать.

Доброволец считает, что видео нашло отклик именно из‑за спокойного и человеческого характера взаимодействия в крайне напряжённой боевой обстановке. Решение поехать в Украину он принял, наблюдая за войной из США. Брюс служил в Корпусе морской пехоты и, по его словам, понял, что может быть полезен на фронте — как с оружием, так и в качестве медика.

Весной 2025 года он прибыл в Украину и присоединился к группе иностранных добровольцев из США, Канады и Ирландии, которые воюют в составе 63-й механизированной бригады. Его первое боестолкновение с российскими военными едва не стало для него последним: летом российская диверсионная группа незаметно подобралась к позиции, где он находился, и забросила в укрытие гранаты. Взрыв повредил ему барабанную перепонку, однако мешок с песком защитил от осколков.

После этого боя позиции украинских военных долгое время атаковали дроны, включая FPV-аппараты, и лишь под утро бойцам удалось отойти. Брюс признаётся, что в такие моменты мысли возвращаются к дому, семье и близким, и появляется острое желание просто выжить.

Позднее, устав от преимущественно оборонительных задач, он добровольно вызвался в штурмовые подразделения — одну из самых опасных ролей на фронте, предполагающую ближний бой и зачистку вражеских позиций. По его словам, линия соприкосновения производит гнетущее впечатление: повсюду дроны, разрушения и тела погибших, которые часто остаются не эвакуированными.

Комментируя обсуждаемые мирные переговоры при посредничестве Белого дома президента США Дональда Трампа, Брюс говорит, что на передовой к ним относятся скептически и не ожидают скорого окончания войны.

Говоря о самом видео, американский доброволец подчёркивает, что надеется на его воздействие прежде всего на российских военных. По его словам, он хотел показать, что сдача в плен возможна и что пленные будут обращены гуманно, чтобы избежать лишних смертей и новых потерь с обеих сторон.