В результате стрельбы в Университете Брауна (Brown University) в штате Род-Айленд погибли два студента, среди которых — 18-летний выходец из Узбекистана Мухаммад Азиз Умурзоков. Трагедия произошла в кампусе вуза, когда вооружённый мужчина открыл огонь, убив двух человек и ранив ещё несколько.

Личность Умурзокова была подтверждена его семьёй и официальными источниками. Он проживал в штате Вирджиния и, по словам родственников и знакомых, был «ярким и многообещающим» студентом, мечтавшим стать нейрохирургом и помогать людям. Второй погибшей стала 19-летняя Элла Кук, уроженка штата Алабама.

Соболезнования семье погибшего выразили представители американских властей, включая сенаторов и конгрессменов, а также посол США в Узбекистане. В соцсетях политики и общественные деятели отмечают, что жизни двух молодых студентов были оборваны «слишком рано».

Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств стрельбы. По последним данным, подозреваемый был задержан, угрозы для кампуса больше нет. Университет Брауна отменил занятия и организовал психологическую помощь для студентов и сотрудников.