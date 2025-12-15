Служба безопасности Украины заявила о поражении российской подводной лодки в порту Новороссийска. По данным СБУ, удар был нанесён с помощью морских подводных дронов «Sub Sea Baby» по подлодке проекта 636.3 «Варшавянка», входящей в состав Черноморского флота РФ.

Как утверждает украинская сторона, операция была проведена совместно с Военно-морскими силами Украины. Подлодка, по данным СБУ, являлась носителем крылатых ракет «Калибр», которые ранее использовались для ударов по территории Украины.

Украинские СМИ отмечают, что это первый в истории случай успешного поражения подводной лодки вражеского флота с применением подводных беспилотников непосредственно в порту базирования. В СБУ называют цель «нетривиальной и стратегически важной», подчеркивая, что операция демонстрирует новые возможности украинских морских дронов.

Российская сторона на момент публикации официально не подтвердила информацию о повреждении или уничтожении подводной лодки.