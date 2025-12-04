В США арестована украинская преступница и международный беглец Анжелина Полищук. Нелегальная иммигрантка пыталась избежать правосудия, воспользовавшись ограниченной по времени программой условного пребывания для украинцев, спасавшихся от войны.

Офицеры иммиграционной полиции ICE в Буффало арестовали 40-летнюю гражданку Украины, которая является “вооружённой и опасной беглянкой”. Как сообщают американские правоохранители, женщина разыскивается в своей родной стране за наркоторговлю и является объектом «Красного уведомления» Интерпола.

«Иностранные преступники не смогут использовать наши иммиграционные законы, чтобы уйти от правосудия в своих странах», — заявила исполняющая обязанности директора местного отдела ICE Тэмми Марич. «Наши офицеры обеспечивают безопасность общества, не позволяя преступникам свободно передвигаться по улицам Нью-Йорка. Мы продолжим сотрудничество с национальными и международными правоохранительными органами, чтобы привлечь к ответственности людей, совершивших тяжкие преступления, как Полишчук».

Полишчук въехала в США через международный аэропорт имени Джона Кеннеди 16 июня 2023 года, воспользовавшись программой условного пребывания для украинцев, созданной предыдущей администрацией. Она пыталась использовать эту программу, чтобы уклониться от правосудия в США, но была идентифицирована ICE и международными органами как преступница в бегах. Она разыскивается в Украине за незаконное производство, приобретение, хранение, транспортировку и хранение наркотиков.

“Иммиграционная политика предыдущей администрации позволила миллионам иностранных граждан, включая преступников вроде Полишчук, въезжать и оставаться в стране без должной проверки. Теперь офицеры ICE получили полномочия для применения закона и предотвращения угрозы со стороны опасных нелегальных иностранцев”, – говорится в сообщении иммиграционной полиции.

Сообщить о преступлениях или подозрительной активности можно по телефону 866-DHS-2-ICE (866-347-2423) или через онлайн-форму.