В то время как федеральные программы здравоохранения сталкиваются с сокращениями, Калифорния расширяет защиту здоровья матерей в рамках программы Medi-Cal. Теперь штат предлагает один из самых полных пакетов льгот по охране здоровья матерей в стране.

Беременные жительницы Калифорнии, независимо от иммиграционного статуса, имеют право на полное покрытие расходов Medi-Cal во время беременности и в течение 12 месяцев после родов, что обеспечивает непрерывную медицинскую помощь в один из самых важных периодов их жизни. Тем не менее многие семьи остаются неосведомлёнными о том, что им доступна эта всесторонняя поддержка, включая множество новых услуг и льгот, предоставляемых в рамках программы California Advancing and Innovating Medi-Cal (CalAIM).

Кроме того, программа Family PACT (Planning, Access, Care, and Treatment), бесплатная программа планирования семьи в Калифорнии, предоставляет такие услуги, как контрацепция, тестирование на инфекции, передаваемые половым путём, определение фертильности и скрининг рака шейки матки, всем имеющим право на получение помощи жителям, независимо от иммиграционного статуса.

На специальном, третьем из шести, брифинге ACoM 4 декабря, организованном совместно с Департаментом здравоохранения (DHCS), руководители которого объяснили, как услуги акушерок и доул, покрываемые программой Medi-Cal, расширяют возможности родов за пределы традиционной больничной модели; как программа Family PACT вписывается в систему охраны репродуктивного здоровья; и как жители Калифорнии, включая тех, кто проживает в семьях без документов, могут безопасно получать медицинскую помощь, даже несмотря на то, что доступ к услугам материнского здоровья в большей части страны сокращается.

“DHCS охватывает более 15,7 миллиона человек — почти 40% жителей Калифорнии. Мы постоянно работаем над тем, чтобы обеспечить равный доступ к медицинским услугам, охватывающим потребности всех наших пациентов — особенно беременных, рожающих, будущих родителей и недавно родивших,” — сказала Ракель Саундерс, магистр наук, руководитель отдела льгот и законодательства Medi-Cal, Департамента здравоохранения. “В Калифорнии есть несколько программ, которые помогают людям получить доступ к первичной и репродуктивной помощи, пренатальному уходу, уходу во время беременности и послеродовому уходу. Я кратко расскажу о Medi-Cal и Family PACT”.

Жители Калифорнии, имеющие право на участие в программе Medi-Cal, государственной версии Medicaid, могут получить доступ к одному из самых широких спектров услуг по охране материнского здоровья в стране — и почти два года непрерывного страхования доступны для всех имеющих на это право беременных, независимо от иммиграционного статуса: с момента начала беременности и в течение 12 месяцев после родов.

Medi-Cal и дородовая помощь

По словам Саундерс, для лиц, соответствующих требованиям, Medi-Cal предоставляет комплексный охват беременным людям с низким доходом, включая трудоустроенных, самозанятых, безработных или недавно уволенных. Medi-Cal обеспечивает полный охват услуг, связанных с беременностью: лабораторные услуги, ультразвуковые исследования, скрининги на врождённые аномалии, дородовые и послеродовые услуги, уход во время родов, психическое здоровье, лечение зависимостей и злоупотреблений, консультации и тестирование на ВИЧ, профилактику заболеваний, стоматологическое обслуживание, поддержку грудного вскармливания и услуги доулы.

“Medi-Cal предоставляет услуги доулы с января 2023 года. По всему штату зарегистрировались как минимум 1098 доул, услуги которых включают расширенный первичный визит, до восьми дополнительных визитов в пренатальный и послеродовой периоды, поддержку во время родов, в том числе в случаях мертворождения, аборта или выкидыша, а также до двух расширенных трёхчасовых послеродовых визитов после окончания беременности,” — пояснила Саундерс. “Участники Medi-Cal, которые использовали все эти стандартные визиты, могут запросить до девяти дополнительных послеродовых визитов в течение одного года после беременности.”

Чтобы найти доступную доулу по округу, участники Medi-Cal могут посетить ежемесячно обновляемый справочник доул DHCS или связаться со своей страховой компанией через справочник медицинских услуг Managed Care Plan.

Также застрахованные Medi-Cal жители имеют больше возможностей выбора услуг акушерок, чьи услуги включают дородовые осмотры, консультации и эмоциональную поддержку, индивидуальный подход к беременности и родам в больницах, родильных центрах или на дому. “Акушерки не проводят хирургические операции, такие как кесарево сечение,” — сказала Саундерс, отметив, что беременные участницы Medi-Cal также могут получить доступ к общественной поддержке по вопросам, затрагивающим их беременность, роды и послеродовой период, включая консультации по вопросам психического здоровья, транспорт до места приёма, помощь в поиске жилья, помощь в оплате аренды и продовольственную помощь.

“Калифорния не намерена менять услуги, которые мы предоставляем беременным женщинам,” — добавила Саундерс, говоря о сокращении финансирования Medicaid и ужесточении иммиграционных мер по всей стране. Кроме этого, Medi-Cal доступен людям независимо от их иммиграционного статуса: доход — единственное условие соответствия.

“Пренатальное страхование доступно для тех, кто не соответствует требованиям Medi-Cal из-за дохода, но нуждается в медицинской помощи во время беременности. Программа покрывает людей в любой срок беременности и включает уход, связанный с беременностью, родами и послеродовым периодом,” — продолжила Саундерс. “Если человек получает пренатальное страхование, он может по-прежнему иметь право на полный Medi-Cal и может обратиться к консультантам за помощью в подаче заявления.”

Программа Family PACT

“Программа планирования семьи Family PACT доступна независимо от иммиграционного статуса. Эта бесплатная программа штата Калифорния предоставляет средства контрацепции, тестирование на инфекции, передаваемые половым путём, скрининги на рак репродуктивного здоровья и повышение осведомлённости о фертильности,” — сказала Сара Гилберт, руководитель Управления планирования семьи, Департамента здравоохранения, которое управляет программой Family PACT. “Ещё один важный элемент, о котором я хочу упомянуть, — участие сообщества, особенно беременных и недавно родивших людей, в публичных консультациях и встречах рабочих групп DHCS.”

Гилберт рассказала, что жители штата, чей доход составляет 200% от федерального прожиточного минимума или ниже, независимо от иммиграционного статуса, включая тех, кто не участвует в программе Medi-Cal, также могут получить доступ к Family PACT. Для участия в программе необходимо зарегистрироваться онлайн на сайте или лично в любой участвующей клинике в тот же день, когда необходимы услуги. Список из примерно 1200 общественных клиник, частных медицинских учреждений и федеральных аккредитованных медицинских центров, предоставляющих программу Family PACT по всему штату, доступен здесь.

“Использование Medi-Cal не влияет на ваш иммиграционный статус и не учитывается в расчёте публичного груза. Личная информация является конфиденциальной и не передаётся федеральным иммиграционным службам. Использование программы Family PACT не влияет на статус человека как лица, находящегося на государственном обеспечении,” — подчеркнула Гилберт.

Мона Карвалью, помощник директора программы «Домашние визиты» (The California Home Visiting Program, CHVP) Департамента общественного здравоохранения Калифорнии, рассказала, что поднадзорная ей программа предоставляет услуги по всей Калифорнии всем беременным и новорождённым до 24 месяцев после родов — независимо от страхового покрытия и иммиграционного статуса.

CHVP обслуживает беременных, новых родителей, новорождённых и детей до двух лет, оказывая услуги бесплатно вне зависимости от дохода пациента.

Для тех, у кого нет доступа к интернету, существует телефонная линия помощи: 1-800-942-1054.

Почти 53% всех застрахованных по Medi-Cal — женщины, что делает программы, доступные через Family PACT, особенно важными для здоровья огромной части населения Калифорнии.

Важную роль в дородовом периоде играют акушерки

В 2023 году в Калифорнии родилось 400 108 живых детей. Акушерки принимают 13% всех вагинальных родов в Калифорнии, и 95% из них происходят в больнице.

“Мы ухаживаем за людьми до беременности, во время беременности и пренатального ухода; присутствуем при родах и сопровождаем маму в послеродовой период в различных условиях: в больницах, родильных центрах, freestanding birth centers и дома. Акушерки также заботятся о новорождённых в первые недели жизни и при необходимости направляют к педиатру,” — сказала Ева Гудфренд-Реано, сертифицированная акушерка и клинический руководитель акушерского отделения в системе здравоохранения Аламеды.

“Мы также выполняем элементы первичной медицинской помощи: скрининг, пап-тесты, планирование семьи, контрацепцию. Многие наши услуги включают проверку физического и психического состояния, что важно для полноценного ухода после родов.”

“Все беременные, имеющие Medi-Cal, имеют покрытие в течение первого года после родов. Это особенно важно для пациентов с симптомами послеродовой депрессии, которые теперь могут продолжать получать поддержку: медикаментозное лечение, терапию, группы поддержки и дополнительные услуги,” — подчеркнула Гудфренд-Реано.

“В последнее время мы замечаем, что пациентки испытывают гораздо больше стресса: увеличилось количество сообщений о послеродовой депрессии и тревожности,” — добавила она, отметив, что тот факт, что она оказывает помощь пациенткам в течение целого года после родов по программе Medi-Cal, имеет решающее значение в условиях роста депрессии и тревожности.

Однако она отметила тревожную тенденцию: “родильные центры закрываются по всему штату, а больницы закрывают свои родильные отделения, поэтому жителям Калифорнии приходится ездить дальше, чтобы получить медицинскую помощь.” Также в сельской местности сложнее найти услуги доул.

“Но поскольку у нас наблюдается значительный дефицит, мы делаем всё возможное, чтобы расширить доступ к программам обучения для Калифорнии,” — сказала Гудфренд-Реано, отметив, что программы обучения доул и портал сертификации поставщиков медицинских услуг Medi-Cal для доул и акушерок доступны онлайн через DHCS.

Ева Гудфренд-Реано призвала всех не откладывать визиты к специалистам и обращаться в общественные клиники, FQHC, safety-net больницы и системы округа, независимо от иммиграционного статуса.

“Мы хотим, чтобы люди знали, что услуги не изменились, покрытие Medi-Cal осталось прежним. Мы здесь, готовы служить нашему сообществу, и мы призываем людей обращаться за необходимой им помощью,” — заявила она.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento | American Community Media Services