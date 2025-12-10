В Сан-Франциско произошёл необычный случай: женщина, направлявшаяся в больницу на беспилотном такси Waymo, родила ребенка прямо в автомобиле по дороге. Младенец появился на свет на заднем сиденье автономной машины.

В компании Waymo отметили, что этот случай стал символом растущего доверия к беспилотному транспорту. В 2025 году сервис выполняет более миллиона автономных поездок в месяц, и люди используют его не только для повседневных маршрутов, но и в самых важных жизненных ситуациях.

Несмотря на то что Waymo подчёркивает, что «безопасность и надёжность остаются главным приоритетом сервиса», на улицах Сан-Франциско время от времени фиксируются нелепые ситуации с беспилотными автомобилями.

Ранее сообщалось о том, что жители Сан-Франциско занимаются сексом в автономных автомобилях.