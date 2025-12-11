Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида) стала одним из самых громких голосов в Вашингтоне по теме положения Православной церкви в Украине, заявляя, что будет блокировать будущую военную помощь Киеву из-за, как она утверждает, «преследований» Украинской православной церкви (УПЦ) со стороны украинских властей.

По словам Луны, администрация президента Владимира Зеленского занимается преследованием духовенства и верующих УПЦ, которая исторически имела связь с Московским патриархатом. Конгрессвумен утверждает, что украинские власти проводят обыски в монастырях, задерживают священнослужителей и лишают гражданства отдельных иерархов. Она обвинила США в том, что, оказывая финансовую поддержку Украине, Вашингтон «становится соучастником преследования христиан». «Я обещаю: никакого финансирования оружия вам не будет… Мы не ваша копилка», — заявила Луна.

В Вашингтоне Луна также встретилась с делегацией православного духовенства и мирян, чтобы обсудить ситуацию с религиозной свободой в Украине.

В то же время критики отмечают, что заявление Луны о «запрете православной церкви» не соответствует действительности. Речь идёт не обо всей православной церкви, а конкретно об УПЦ, которую украинские власти рассматривают как структуру, исторически связанную с Русской православной церковью. Последняя, согласно оценке Киева и ряда западных экспертов, действует как инструмент влияния Кремля и поддерживает войну против Украины.

В Конгрессе вопрос также вызвал интерес других законодателей. Группа республиканцев обратилась к генеральному прокурору США с просьбой проверить, могут ли американские православные приходы, связанные с Москвой, использоваться в интересах российских спецслужб.