К двум пожизненным срокам и еще 22 годам сверх того был приговорен один из бывших пасторов славянской миссионерской церкви «Вифания» в Сакраменто – Виктор Мирошниченко. В Верховном суде Калифорнии в Сакраменто Мирошниченко появился в кандалах и пользовался услугами русского адвоката.

Как сообщает корреспондент «Славянского Сакраменто» из зала заседания суда, 67-летний Виктор Мирошниченко получил такое суровое наказание за педофилию.

Пикантность данной ситуации добавляет тот факт, что жертвой преступника стала внучка Мирошниченко, а развратные действия, согласно судебным документам, отставной пастор предпринимал не один раз, начиная с раннего возраста ребенка. В одном из случаев осужденный показывал девочке на телефоне порнографические материалы.

Когда потерпевшей было 9 лет, ее бабушка перенесла три инсульта и переехала в дом семьи потерпевшей. Мирошниченко, родственник потерпевшей, навещал ее дом несколько раз в неделю. Он начал соблазнять потерпевшую, показывая ей порнографические книги и видео. Когда ей исполнилось 10 лет, он начал совершать над ней действия сексуального характера, что продолжалось в течение следующих двух лет. Потерпевшая рассказала об этом в октябре 2016 года, когда мать обнаружила ее прячущейся в ванной, откуда только что вышел Мирошниченко.

«Не представляю, как вообще такое возможно, – сказала судья Лорел Уайт. – Жертва является внучкой подсудимого, он коварно воспользовался ее доверием!»

Виктор Мирошниченко до недавнего времени являлся одним из пасторов Славянской миссионерской церкви «Вифания», которую возглавляет епископ Адам Бондарук.

В данный момент престарелый мужчина находится в тюрьме округа Сакраменто и ожидает пересылки в одно из исправительных учреждений штата.

Семья Мирошниченко категорически не согласна с решением калифорнийского суда и намерена подать на апелляцию.

Как рассказали «Славянскому Сакраменто» дети и родственники бывшего пастора, суд предвзято подошел к решению дела Мирошниченко, в котором, как они считают, не было веских улик, а самым серьезным доказательством было свидетельство самой девочки, мать которой находится в конфликтных отношениях со своим отцом.

Впрочем, даже защита престарелого пастора признает, что на теле ребенка была обнаружена ДНК мужчины.

Напомним, что в феврале этого года суд присяжных в Сакраменто признал Виктора Мирошниченко виновным в двух случаях совершения сексуального акта с ребенком младше 10 лет и восьми случаях непристойных действий по отношению к ребенку младше 14 лет.

Являясь пятидесятниками, семья Мирошниченко эмигрировала в США из Казахстана, убежав от религиозного преследования в этой мусульманской стране.

Адвокат Мирошниченко настаивал на более мягком приговоре, апеллируя к тому, что подсудимый перенес тяжелую жизнь и болен раком желудка.

От последнего слова Виктор Мирошниченко отказался, сказав лишь: «Мне нечего сказать, спасибо».