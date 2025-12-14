Федеральный суд присяжных США признал гражданку России Елену Пендерграсс (также известную как Елена Стукалкина) виновной в международном родительском похищении. Женщина вывезла свою месячную дочь из США в Казахстан, а затем организовала её переправку в Россию без ведома и согласия отца ребёнка.

Согласно материалам дела, отцовство было подтверждено ДНК-тестом ещё до рождения девочки, однако Пендерграсс потребовала прекратить общение с отцом и указала его как «неизвестного» в свидетельстве о рождении. После того как отец обратился в суд с требованием установить отцовство и опеку, женщина оформила ребёнку экстренный американский паспорт и покинула страну.

Пока обвиняемая находилась за границей, суд предоставил отцу единоличную юридическую и физическую опеку над ребёнком. Позже Пендерграсс вернулась в США, получила для дочери российскую визу и передала документы в Казахстан, что позволило бабушке перевезти девочку в Россию, где она, по данным властей, находится до сих пор.

Власти США назвали действия женщины жестокими и опасными для ребёнка. Обвиняемой грозит обязательное наказание — три года лишения свободы. Приговор будет вынесен 19 марта 2026 года.