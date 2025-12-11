Украинский гражданин, 26-летний Данил Кыбукевич, уже почти семь месяцев находится под стражей Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) в иммиграционной тюрьме в Техасе. Как сообщает KING-TV, его задержали после того, как во время проверки коммерческого грузовика, которым он управлял, сотрудники обнаружили, что срок действия его документов по программе Uniting for Ukraine истёк. Семья утверждает, что продление было подано вовремя, однако федеральное правительство на несколько месяцев приостановило рассмотрение гуманитарных продлений, что привело к задержкам. По словам родственников, Кыбукевич не имеет криминальной истории, а возвращение в Украину поставит его под угрозу мобилизации.

Photo: GoFundMe

Тем временем дома его ждут жена и трое детей, включая новорождённую девочку, появившуюся на свет на прошлой неделе. Семья испытывает серьёзные трудности и пытается добиться освобождения Кыбукевича всеми доступными законными средствами, говорится в сообщении на GoFundMe.

Как удалось узнать «Славянскому Сакраменто», в конце октября адвокаты подали в федеральный суд ходатайство о выдаче судебного приказа, оспаривая законность содержания Кыбукевича под стражей. Петиция была подана 24 октября вместе с многочисленными приложениями и декларацией адвоката. В тот же день был подан запрос на допуск в суд приглашённого адвоката Дэвида Уилсона, который впоследствии был удовлетворён.

Адвокаты Кыбукевича также подали ходатайство об обязании властей объяснить причину его задержания. Суд удовлетворил это ходатайство и потребовал от ICE предоставить официальное обоснование содержания Кыбукевича под стражей до 17 ноября, а также передать закрытые материалы его иммиграционного дела.

В ноябре представители администрации подали ответ на петицию, приложив необходимые документы, включая подшитое под грифом «секретно» иммиграционное досье. Вскоре после этого адвокаты Кыбукевича подали ответные аргументы, настаивая на том, что его задержание незаконно, поскольку истечение документов произошло из-за бюрократической паузы, а сам он не представляет ни угрозы, ни риска побега.

Семья продолжает борьбу за освобождение Кыбукевича, одновременно пытаясь обеспечить детей всем необходимым. Родственники отмечают, что жена, которая недавно родила, и двое маленьких детей остались без основного источника дохода и нуждаются в поддержке, пока дело рассматривается в суде.

«Славянский Сакраменто» ранее сообщал о волне депортаций украинских беженцев из США. В частности, по состоянию на апрель этого года из Америки были депортированы свыше 100 украинских иммигрантов, некоторые из которых по прибытии в Украину были переданы местным правоохранительным органам.