Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсудил ситуацию в Украине «довольно жёсткими словами» во время звонка с лидерами Франции, Германии и Великобритании. Он отметил, что Вашингтон ждёт от Европы дополнительных предложений, прежде чем определиться с дальнейшими шагами.

По словам Трампа, европейские лидеры пригласили США на встречу в ближайшие выходные, где планируется участие и Владимира Зеленского. Решение о визите, подчеркнул он, будет принято после того, как Европа представит свои позиции.

Разговор состоялся на фоне его недавних заявлений о сомнениях в способности Украины победить в конфликте с Россией. Трамп также вновь призвал Киев «быть реалистичным» и заявил, что в Украине должны состояться выборы, указав на «масштабные проблемы с коррупцией» в стране.