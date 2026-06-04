Трамп подтвердил, что назвал Нетаньяху «чертовски сумасшедшим» во время телефонного разговора

Президент США Дональд Трамп подтвердил сообщения о резком телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого назвал его «чертовски сумасшедшим» («f***ing crazy»).

По данным американских СМИ, конфликт возник после того, как Израиль рассматривал возможность нанесения новых ударов по Ливану. Трамп был недоволен тем, что израильские действия могли сорвать дипломатические усилия США и привести к дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

Источники утверждают, что во время разговора Трамп потребовал от Нетаньяху отказаться от новых атак и заявил: «Биби, мы должны это остановить». Когда израильский премьер начал объяснять необходимость военных действий, президент США резко прервал его и назвал «чертовски сумасшедшим».

По информации Axios, Трамп также предупредил Нетаньяху, что продолжение ударов наносит ущерб международному имиджу Израиля. Один из источников пересказал слова американского лидера следующим образом: «Без меня ты был бы сейчас в тюрьме. Я спасаю тебя. Теперь все ненавидят тебя. Все ненавидят Израиль из-за этого».

Позже, отвечая на вопрос журналистов, Трамп подтвердил, что действительно использовал в разговоре слово «сумасшедший». При этом он подчеркнул, что не считает произошедшее серьезным конфликтом. «Да, я это сказал», — заявил президент, добавив, что они с Нетаньяху по-прежнему «очень хорошо ладят».

Сам Нетаньяху публично содержание разговора не комментировал. Однако израильские и американские чиновники утверждают, что, несмотря на жесткий тон беседы, контакты между двумя лидерами продолжаются, а сотрудничество США и Израиля остается тесным.