Губернатор Калифорнии по смягчил приговор славянину, осужденному за убийство родственника

1 июля губернатор Гэвин Ньюсом подписал 17 помилований и 15 смягчений наказания. Отмечается, что эти помилования признают последующие усилия заявителей в саморазвитии или наличие неотложной медицинской помощи. При этом они не прощают и не преуменьшают причиненный вред.

Помилование может устранить контрпродуктивные препятствия для трудоустройства и государственной службы, восстановить гражданские права и обязанности и предотвратить несправедливые побочные последствия осуждения, такие как депортация и постоянное разделение семьи. Помилование не снимает и не стирает судимость.

Губернатор смягчил приговор Бернику Андрею из Сакраменто, осужденному за убийство родственника – согласно The Sacramento Bee, жертвой был 19-летний Юрий Довгань, который погиб после драки на парковке Carl’s Jr. на Уотт-авеню и Антилоп-роуд во время спора в 2006 году.

Как отмечается в документе о смягчении приговора, в 2006 году Андрей Берник с членами семьи решил разобраться с деловым партнером, и стороны поссорились. Когда Берник пытался бежать, он выстрелил из своего автомобиля и непреднамеренно сбил своего родственника и убил его. 27 июля 2012 г. Верховный суд Калифорнии округа Сакраменто, приговорил Берника к 20 годам лишения свободы за убийство второй степени плюс от 25 лет до пожизненного заключения, общий срок тюремного заключения от 45 лет.

Бернику было 28 лет на момент совершения преступления, сейчас ему 44 года. Он находится в заключении уже 13 лет. Находясь в тюрьме, Берник посвятил себя самосовершенствованию. Он занимался программой самопомощи, в том числе дрессировкой собак, и прошел профессиональную подготовку. Персонал исправительного учреждения похвалил Берника за его скромность, доброту и глубокую приверженность делу реабилитации.

Ньюсом смягчил приговор до 15 лет и сказал: «Мистер Берник заслуживает более ранней возможности предстать перед Советом по слушаниям по условно-досрочному освобождению, чтобы он мог определить, подходит ли он для условно-досрочного освобождения».